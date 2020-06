L'apertura di Tuttosport: "Il doppio segreto di Sarri"

"Il doppio segreto di Sarri". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano sportivo ha intervistato Fabio Capello che elogia il tecnico della Juventus capace di giocare un calcio con una mentalità offensiva e allo stesso tempo di adattarsi ai giocatori che ha a disposizione.

Cavani dice no - Brutte notizie per l'Inter. Edinson Cavani avrebbe detto di no ai nerazzurri accettando la corte dell'Atletico Madrid. In taglio alto di prima pagina, il quotidiano parla proprio del Matador: "Ahi Inter, Cavani dice no".

Le parole di Commisso - "Commisso: 'Iachini ha avuto il virus'". E' il titolo dedicato alla Fiorentina. Il patron viola, nel corso della conferenza stampa di ieri ha dato l'annuncio che il suo tecnico ha contratto il Covid-19.