L’apertura di Tuttosport: “Il Dybala che scotta”

“Il Dybala che scotta”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione del quotidiano Tuttosport questa mattina in edicola sulle voci di mercato e sul futuro che continua ad essere incerto per il numero dieci bianconero: “Il Psg e il Tottenham non mollano e sono pronti a tornare all’assalto dell’argentino a gennaio. La Joya fatica a trovare spazio nella Juve e all’orizzonte si profila un’altra panchina nella sfida di sabato a Firenze”.

Toro-Champions perché crederci - Spazio in taglio laterale ai granata, secondo il quotidiano, pronti al grande salto. La squadra di Mazzarri, uscita dall’Europa League, è pronta a riversare tutte le sue energie sul campionato. Quindi, perché no, puntare alla Champions?