L'apertura di Tuttosport: "Il mercato è già ripartito"

L'edizione odierna di Tuttosport titola in prima pagina: "Il mercato è già ripartito". Il campionato ancora non conosce date certe per la ripartenza, ma il mercato non dorme mai, così la Juventus si porta con forza su Paul Pogba, dopo il via libera del Real Madrid, che si è defilato. La palla passa ora al francese del Manchester United, mentre Boniek spinge Milik in bianconero. L'Inter invece è in pressing su Arturo Vidal, su esplicita richiesta di Antonio Conte. In casa Milan tiene banco la questione relativa all'allenatore, con Rangnick che esce allo scoperto dichiarando: "Sì, questa avventura mi piace". Il Torino invece punta forte su Giampaolo, ex tecnico rossonero, offrendogli un biennale.

Una Zampa sulla A - Taglio alto dedicato alla ripartenza della Serie A, che ieri ha trovato un'apertura da parte del sottosegretario alla Salute, Zampa: "Con i dati ok, valutiamo la ripresa della Serie A". Un ulteriore passo in avanti verso la ripartenza del campionato. Nel frattempo l'IFAB ha approvato i cinque cambi nell'arco dei 90 minuti, ma soltanto in tre finestre. La Lega di Serie A convoca un'assemblea d'urgenza per mercoledì 13.

"Quando papà Sinisa mi disse: 'Ho la leucemia'" - Taglio basso dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato alle parole della figlia di Sinisa Mihajlovic, Viktorija. "Dodici luglio 2019, subito dopo cena. Quella data non la dimenticherò finchè vivo. Squilla il telefono di mia madre. Dall'altra parte c'è lui, mio padre. Le speiga che quelle cose che aveva fatto (senza dire nulla), erano esami su esami, perchè aveva avuto una strana febbriciola e si sentiva affaticato...", questo un estratto dal libro scritto dalla figlia di Sinisa.