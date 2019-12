"Il nuovo Messi castiga l'Inter". Si apre così l'edizione odierna di Tuttosport sulla vittoria del Barcellona che ieri sera con la vittoria sull'Inter, ha buttato definitivamente fuori i nerazzurri dalla Champions: "Ansu Fati, 17 anni, entra e firma la vittoria del Barca (2-1). Grande Lautaro, Lukaku spreca: i nerazzurri retrocedono in Europa League. Avanti il Dortmund.

Juve in Champions - "Juve vinci per Allegri". Spazio in taglio alto ai bianconeri che stasera saranno impegnati nella sfida di Champions con il Leverkusen: "Stasera a Leverkusen per chiudere trionfalmente il girone di Champions. In caso di successo i bonus europei coprirebbero l'ultimo anno di contratto di Max".



Esonero Ancelotti - "Ancelotti Via!". Spazio in taglio laterale all'esonero dell'ormai ex allenatore del Napoli dopo la vittoria dei partenopei in Champions ai danni del Genk. De Laurentiis, nonostante la vittoria per 4-0 della sua squadra, ha deciso di sollevare dal suo incarico Carlo Ancelotti. Arriverà Gattuso".