"Il polpo dell'estate". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport che a mercato chiuso rivela un retroscena di mercato bianconero che prevede il futuro: "Con le cessioni effettuate e gli ingaggi risparmiati, la Juve ha preparato la strada per riportare Pogba a Torino. Un'operazione da 250 milioni, agevolata anche dall'arrivo di Fernandes a Manchester".

Toro dove sei? - Spazio in taglio laterale al Torino che in questo mercato invernale non ha acquistato nessun giocatore cedendone quattro: "Zaza rifiuta l'Inter, Laxalt torna al Milan e salta il suo sostituto".

Inter, Fiorentina, Napoli e Milan regine - Spazio in taglio alto al calciomercato delle quattro squadre menzionate nel titolo: "Chiuso il mercato di gennaio: ecco le quattro squadre che si sono rinforzate di più. Da Eriksen a Cutrone, da Politano a Ibrahimovic. Atalanta subito dietro".