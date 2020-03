L'apertura di Tuttosport, il professor Ascierto: "Ronaldo, aiutaci!"

vedi letture

"Ronaldo, aiutaci!". Queste le parole del professor Ascierto dell'istituto Pascale di Napoli che Tuttosport utilizza in apertura in prima pagina questa mattina. L'uomo sta sperimentando il farmaco contro il Coronavirus: "Cristiano campione di sensibilità e solidarietà, uniamoci nella battaglia. Io sono juventino da una vita: la sua maglia è nel mio studio".

Juventus - Spazio per i bianconeri sotto l'apertura con il titolo seguente su Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic e Sami Khedira: "Tutta la verità!". All'interno del quotidiano spiegati i motivi per i quali il club di Agnelli ha autorizzato ai suoi giocatori il rientro in patria. Nessuno ha violato le regole.

Coronavirus - L'argomento ricorrente delle nostre giornate è sempre, purtroppo, il solito. Nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano questa mattina trova spazio il titolo seguente: "Atalanta e Brescia unite nel dolore. Il cuore di Lukaku". L'attaccante dell'Inter ha infatti donato 100mila euro all'ospedale San Raffaele di Milano.

Leo Junior - "Il Brasile prega per l'Italia: siete esempio per il mondo". Con queste parole l'ex giocatore del Torino dal 1984 al 1987 con 12 gol in 86 partite trova spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano in edicola questa mattina.

Matthijs De Ligt - Nel taglio laterale della prima pagina del giornale trova spazio anche un'intervista al suocero del difensore bianconero che si dice sicuro sul futuro dell'ex difensore dell'Ajax: "Resta fino al 2030". Una carriera che sarebbe dunque segnata dalla permanenza nel nostro campionato.