© foto di Giulio Falciai

"Il ritorno di Golzalo". Così titola in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport su Higuain. L'attaccante bianconero, infatti, racconta come si è ripreso la Juventus: "Volevo restare qui senza mai cambiare idea. Con Ronaldo formiamo una grande coppia. La numero 21? L'ho scelta per mia figlia".

De Silvestri fino al 2022 - Questo il titolo in taglio alto dell'edizione odierna di Tuttosport sul terzino del Torino. Martedì, infatti, il giocatore granata rinnoverà il suo contratto con la squadra di Mazzarri