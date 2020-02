"Il Verona è super. Sarri non va". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. La Juventus è stata battuta a Verona da un ottimo Hellas che invece aggancia la zona europea. Per i bianconeri di Sarri è la seconda sconfitta di fila in trasferta dopo Napoli.

Stasera il derby - Occasione ghiotta questa sera per l'Inter che sarà però impegnata nel derby della Madonnina. Questo il titolo in taglio basso: "Inter, se vinci prendi la Juve".

Super Atalanta - "Festival Atalantaè la Dea del gol". Questo il titolo relativo alla formazione di Gasperini che nell'anticipo del pomeriggio si è imposta 2-1 sulla Fiorentina e si è confermato miglior attacco del torneo.

Crisi Toro - Non basta al Torino il cambio di allenatore. E' amaro il debutto di Longo sulla panchina granata, sconfitto in rimonta 3-1 dalla Sampdoria. Questo il titolo: "Sprofondo granata".