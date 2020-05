L'apertura di Tuttosport in riferimento a Dybala: "Guarito!"

"Guarito!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamani in riferimento a Paulo Dybala: "Doppio tampone negativo: finalmente, dopo 46 giorni, Dybala esce dall'incubo del virus, rientrati a Torino anche Matuidi e Khedira. Mercato: il piano Juve per Chiesa. Mentre Commisso ammette: "Forse lo perdiamo". Paratici in pressing su Arthur: verso lo scambio con Pjanic".

Germania: via alla Bundesliga - Arrivato il via libera da parte di Angela Merkel per far ripartire il campionato tedesco.

Toro - In panchina ora spunta Giampaolo. Spazio in taglio laterale all'ultima idea del presidente Urbano Cairo in vista della prossima stagione: il nome di Giampaolo come allenatore dei granata.