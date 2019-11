L'apertura di Tuttosport: "IncreDybala!"

© foto di Alessio Del Lungo

"IncreDybala!". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina. La Joya - si legge - stende l'Atletico Madrid con una prodigiosa punizione alla Maradona e mette in cassaforte il primo posto della Juventus nel girone di Champions League. Ancora una prestazione sontuosa da parte del difensore ex Ajax, De Ligt.

Atalanta - Spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano per i bergamaschi con questo titolo: "Bella come una Dea". Super Gomez tiene in corsa la splendida squadra di Gasperini alla prima storica vittoria in Champions. Rigore di Muriel, rete capolavoro del Papu, valanga di palle gol, ovazione di San Siro per il capitano. Per gli ottavi si deciderà tutto l'11 dicembre.

Inter - "Vai, nerazzurri!". Questo il titolo che il giornale dedica alla squadra di Antonio Conte nel taglio laterale della prima pagina di questa mattina. Il tecnico ex Juventus non molla, Lukaku lo spinge ed a Praga - si legge - è già una sfida decisiva.

Torino - Nel taglio basso della prima pagina del quotidiano trova spazio anche la squadra di Mazzarri con il titolo seguente: "I granata ci danno ragione". Dopo gli incidenti avvenuti nella scorsa partita contro l'Inter: "Mai più il caos in curva".

Bologna - "Che sorpresa! Tutti in campo con Sinisa". Spazio per la squadra rossoblù ed il suo allenatore, Mihajlovic, nel taglio basso della prima pagina del giornale di oggi con l'allenamento extra guidato dall'ex calciatore di Inter e Lazio tra le altre.