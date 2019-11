L'apertura di Tuttosport : "Inter boom!"

© foto di Alessio Del Lungo

"Inter boom!". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina. L'impresa di Praga - si legge - scatena l'entusiasmo in casa nerazzurra. Corsa al biglietto per il match contro il Barcellona: San Siro diventa all'improvviso piccolo. Tifosi impazziti per le performance della coppia d'attacco Lukaku-Lautaro.

Cristiano Ronaldo - Spazio per il fuoriclasse portoghese nel taglio alto della prima pagina del quotidiano quest'oggi con il titolo seguente: "Giù le mani da CR7!". Critiche ingenerose e illazioni assurde, ma Cristiano ha un piano per una primavera da Champions con la Juve: ecco tabelle di preparazione, programmi di lavoro e retroscena. Un allenamento seguito, in esclusiva, guidato da Sarri.

Juventus Women - "A Torino trattata come Pablo Escobar". Queste le parole di Eniola Aluko, ex attaccante delle bianconere, riportate nel taglio laterale della prima pagina del giornale questa mattina. La nigeriana denuncia il brutto comportamento degli abitanti del capoluogo piemontese.

Europa League - Nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano spazio anche per le partite delle squadre italiane con il titolo seguente: "Roma show, qualificazione ad un passo". Giallorossi vincenti 3-0 in casa del Basaksehir, mentre la Lazio, 1-0 al Cluj, continua a sperare.

Torino - "Belotti a tutti i costi". Questo il titolo riservato ai granata nel taglio laterale della prima pagina del giornale questa mattina. Domani l'anticipo con il Genoa nel quale Mazzarri spera di avere a disposizione l'attaccante di riferimento per la sua squadra.

Fiorentina - Spazio anche per i viola nel taglio laterale della prima pagina di Tuttosport questa mattina con il titolo seguente: "70 milioni per il centro sportivo!". Sarà il più grande d'Italia e si ispira a quello del Tottenham: Commisso vuole fare le cose in grande.