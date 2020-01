© foto di Alessio Del Lungo

"Inter e Juve vanno in Chiesa". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina. Via libera di Commisso che dichiara: "Vorrei Federico restasse, ma se vuole andarsene...". Per la prima volta il presidente della Fiorentina apre alla cessione del talento viola: le due regine del campionato si contendono il titolo d'inverno e si sfidano a tutto campo anche per Sandro Tonali.

Inter - I nerazzurri trovano spazio nella parte centrale del quotidiano in prima pagina questa mattina con il titolo seguente: "Eriksen per Conte: Marotta accelera". Il centrocampista danese del Tottenham può approdare a Milano e l'ad prova a piazzare il colpo. Mourinho intanto gli consiglia di restare.

Atalanta - Spazio anche per i nerazzurri di Bergamo nella parte centrale della prima pagina del giornale con questo titolo: "11 milioni per Trincao". L'attaccante del Braga nel mirino della squadra di Gasperini per rafforzare un reparto avanzato che già così vanta numeri impressionanti.

Torino - "Così rischi di perdere Sirigu!". Questo il titolo del quotidiano in prima pagina sui granata. Il portiere italiano si è sfogato dopo la gara con il Genoa, nella quale è stato protagonista assoluto, parlando di "ambiente spiacevole". Ecco spiegato - si legge - che cosa c'è dietro.