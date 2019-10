L'apertura di Tuttosport: "Inter-Juve, la grande voglia"

"Inter-Juve, la grande voglia", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina di Tuttosport. Conte sogna la fuga Scudetto, Sarri tenta il sorpasso in testa. Nerazzurri con Lukaku-Martinez, bianconeri con Ramsey. Il duello Zhang-Agnelli, amici e rivali.

Verdi, è la tua partita - In taglio alto si parla anche della sfida di Verdi, che questo pomeriggio sfiderà il suo recente passato. Alle 18.00 Toro-Napoli, un match già fondamentale per la squadra granata, reduce dalla deludente serata di Parma. Grande attesa per il fantasista che sfiderà i suoi ex compagni. Ancelotti alla prese con l'emergenza in difesa.