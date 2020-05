L'apertura di Tuttosport: "Jorginho per la Juve"

vedi letture

"Jorginho per la Juve". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. I bianconeri sono a caccia di rinforzi per il centrocampo con Arthur che resta la prima scelta di Paratici. Il calciatore del Barcellona non è però convinto del tutto e allora si valutano le alternative fra cui spicca l'ex Napoli ora al Chelsea.

La Bundes riparte - Dopo due mesi di assenza è tornato ieri il calcio giocato. In Germania si è giocato il 26° turno di campionato. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina del quotidiano: "Grazie Bundes!".

Costacurta sta con Maldini - "Caro Milan, tieniti stretto Maldini". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dedicato ai rossoneri. A pronunciare queste parole è l'ex difensore Alessandro Costacurta e compagno dell'attuale dt con la maglia del Milan.

Il Toro - Davide Vagnati è già all'opera. Il neo ds del Torino lavora per rinnovi e soprattutto per cercare un allenatore ai granata per la prossima stagione. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina: "Allenatore, contratti: spine Toro".