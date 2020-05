L'apertura di Tuttosport: "Juve, 11 sul mercato"

L'edizione odierna di Tuttosport apre con il mercato della Juventus, titolando: "Juve, 11 sul mercato". Un'intera formazione sul mercato per la Juventus, che ha tanti giocatori in esubero da utilizzare come pedine di scambio per arrivare agli obiettivi bianconeri. "Servirà creatività nel prossimo mercato", aveva dichiarato Fabio Paratici, e le possibilità in casa Juventus non mancano. Perin e Romero in prestito al Genoa, Luca Pellegrini al Cagliari e Rolando Mandragora all'Udinese sono solo quattro nomi che rientreranno a Torino. Ma in uscita troviamo anche Rugani, De Sciglio e Pjanic, oltre che Rabiot, Higuain e Marko Pjaca.

Toro, ecco la coppa che sparì due volte - Taglio alto dedicato al ritrovamento del trofeo vinto dal Grande Torino nel 1943. La Coppa Italia vinta dai granata fu messa all'asta nel 2002 e acquistata dalla famiglia Cimminelli che ora la conserva gelosamente e non ha nessuna intenzione di venderla. "Si potrebbe esporla, con le dovute precauzioni. Ma non vogliamo privarcene", dichiara Simone Cimminelli.

Inter, Sanchez raddoppia - Due mesi per il cileno per riprendersi l'Inter e meritarsi un'altra opportunità. Se l'Inter dovesse prendere Edinson Cavani per sostituire Lautaro Martinez, ecco che il cileno risulterebbe ancora utile a mister Antonio Conte. Il nodo però resta il maxi ingaggio con lo United, che difficilmente sarà ancora disposto a garantire metà dell'ingaggio.