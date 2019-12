L'apertura di Tuttosport: "Juve, 20 milioni: occasionissima"

"Juve, 20 milioni: occasionissima". Si apre così l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport questa mattina in edicola. Il titolo in taglio alto fa riferimento al centravanti del Salisburgo Haaland che secondo il giornale sarebbe un'ottima opportunità per i bianconeri nel prossimo mercato: "Haaland, bomber rivelzione del Salisburgo, ha una clausola rescissoria molto più bassa rispetto alla valutazione, é valida anche per gennaio: Paratici in corsa con le big d'Europa"l

Inter-Roma - "Inter, occhio a Zaniolo!". Spazio in taglio basso ad un secondo titolo in prima pagina per il quotidiano che mette in luce la partita di stasera tra Inter e Roma: "Anticipo stellare a San Siro: la Roma insidia la capolista puntando sull'ex talento nerazzurro e su Dzeko, che Conte avrebbe voluto con sé".