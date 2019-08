L'apertura di Tuttosport: "Juve, a chi dai questa maglia?"

© foto di stefano tedeschi

A 5 giorni dal via del campionato resta un rebus irrisolto in casa Juventus, quello relativo al numero 9 della prossima stagione. Così l'edizione odierna di Tuttosport titola: "Juve, a chi dai questa maglia?". Higuain è sempre più vicino alla conferma, Mandzukic invece resta in uscita con Paratici che tratta con il Bayern Monaco. Però rimane il dilemma numero 9, con la pista Lukaku sfumata e Mauro Icardi imbrigliato in questioni extra calcistiche con l'Inter. Per Parma sicuri Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e Khedira.

Sanchez sì, Dybala No - Taglio alto dedicato all'attacco dell'Inter che, perso Dzeko, si è fiondata su Alexis Sanchez del Manchester United, con Marotta che chiude un altro accordo con i Red Devils dopo quello per Romelu Lukaku. Tramonta così l'idea di uno scambio con la Juventus tra Mauro Icardi e Paulo Dybala. Su Icardi resta così il Napoli, in pressing nelle ultime ore, ma l'argentino vuole solo la Juventus.

Finalmente gioco nella mia Brescia - Taglio laterale dedicato al ritorno di Mario Balotelli in Italia, nella sua Brescia. E' arrivata ieri l'ufficialità della sua firma con i lombardi, con la conferenza stampa di presentazione fissata per oggi pomeriggio.