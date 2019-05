L'apertura di Tuttosport: "Juve-Allegri, la resa dei conti"

“Juve-Allegri, la resa dei conti”. È questo il titolo scelto da Tuttosport per la propria apertura odierna. Massimiliano Allegri, spiega il quotidiano torinese, è irritato: da tre settimane slitta l’incontro col patron della Juventus, Andrea Agnelli. In rialzo, per la successione, le quotazioni di Didier Deschamps.

”Ecco l’Inter di Conte”. In taglio alto, spazio al futuro nerazzurro del tecnico salentino. L’ex ct, in particolare, avrebbe trovato l’accordo per un contratto triennale, e la squadra si va definendo: Romelu Lukaku per l’attacco, con tre nuovi esterni in arrivo.

”Duncan-Locatelli, l’altro Toro-Sassuolo”. Spazio alla sfida tra campo e mercato in spalla: granata e neroverdi si confronteranno sul terreno di gioco, poi toccherà al mercato: i due centrocampisti sono nel mirino del club di Urbano Cairo.