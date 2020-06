L'apertura di Tuttosport: "Juve-Arthur che affare! E ora Milik"

"Juve-Arthur che affare! E ora Milik". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamani in riferimento al mercato bianconero in entrata: "Dure critiche dei catalani al Barcellona per lo scambio con Pjanic. Ieri a Torino visite mediche per il brasiliano. Paratici adesso stringe per l'attaccante polacco".

Vola la Dea del gol! Inter, Milan e Napoli: sì! - Spazio in taglio alto alle gare di ieri dove l'Atalanta ha portato via tre punti da Udine, il Napoli ha battuto la Spal in casa, nello scontro diretto con la Roma il Milan è riuscito a vincere per 2-0 e infine a chiudere l'Inter in rimonta ha sbancato Parma per 1-2.