L'apertura di Tuttosport: "Juve, c'è Ringhio!"

vedi letture

"Juve, c'è Ringhio!". Questo è il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Dopo il successo per 1-0 dell'andata, il Napoli ha pareggiato in casa al San Paolo 1-1 contro l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia guadagnando il pass per l'ultimo atto del torneo in programma mercoledì all'Olimpico di Roma contro la Juventus. Alla rete iniziale di Eriksen ha risposto per la squadra di Gattuso Dries Mertens.

Vidal e l'Inter - Nel taglio basso invece vengono riportate le parole rilasciate da Arturo Vidal a El Periodico. Il centrocampista del Barcellona ha infatti elogiato il tecnico nerazzurro Antonio Conte, avuto nel corso della sua esperienza alla Juventus. Questo il titolo a riguardo: "Vidal chiama Conte: 'Lui si fida di me'".

Colpo Milan - Primo colpo di mercato per il Milan. La società rossonera ha infatti acquistato il terzino in scadenza dal Lione Pierre Kalulu. Le sue visite potrebbero già essere fissate per lunedì. Ecco il titolo sempre in taglio basso di prima pagina del quotidiano: "Milan da rilanciare. Intanto c'è Kalulu".

Mercato Torino - "Bonaventura sempre più Toro". Anche il Torino è a caccia di rinforzi sul mercato per la prossima stagione con il centrocampista del Milan che potrebbe essere un colpo in vista della sessione estivo/autunnale di calciomercato che prenderà il via il prossimo settembre.