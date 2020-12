L'apertura di Tuttosport: "Juve, c'è un Porto da bere"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con i sorteggi di Champions League, andati in scena ieri. "Juve c'è un porto da bere", titola il quotidiano sui bianconeri. Sorteggio abbordabile per la Juventus, mentre saranno sfide durissime per le altre due italiane: Lazio contro il Bayern Monaco e Atalanta contro il Real Madrid. In Europa League invece la Roma trova il Braga, mentre il Napoli pesca il Granada ed il Milan la Stella Rossa.

Haaland, gol d'oro - Premiazione del Golden Boy 2020 con Erling Haaland che ha ritirato il premio come miglior Under 21 al mondo. Premio anche per Sandro Tonali, miglior italiano Under 21, per Robert Lewandowski, Golden Player e Rummenigge, miglior manager europeo.