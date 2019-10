L'apertura di Tuttosport: "Juve, che lezione a Conte!"

© foto di Alessio Del Lungo

"Juve, che lezione a Conte!". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sul big match di San Siro. Bianconeri padroni del campo: segna subito Dybala - si legge -, pareggia Martinez su rigore, ma i campioni d'Italia continuano ad aggredire l'Inter. Nella ripresa entra Higuain e firma il gol del sorpasso.

Torino - Nella parte centrale del quotidiano di stamani c'è spazio anche per i granata con questo titolo: "È tornato!". Contro il Napoli si è rivista finalmente la squadra che può puntare decisa all'Europa: 0-0 il risultato finale.

Atalanta - Spazio anche per i nerazzurri di Bergamo nella parte centrale del giornale con il titolo seguente: "Sempre più Dea!". L'Atalanta vince 3-1 e travolge il Lecce nel nuovo stadio: adesso è a -3 dalla vetta, record di gol e di punti nel 2019.

Milan - "Via Giampaolo, pole Spalletti". Questa la clamorosa indiscrezione lanciata nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano sui rossoneri. La vittoria di Genova non è bastata, svolta clamorosa in arrivo dove l'ex Inter potrebbe tornare nel capoluogo lombardo.