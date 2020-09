L'apertura di Tuttosport: "Juve, Chiesa ad oltranza"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "Juve, Chiesa ad oltranza". Si tratta per l'esterno della Fiorentina: intesa possibile con i viola, ma prima va definita una cessione fra De Sciglio e Douglas Costa, che potrebbe essere scambiato con Dembelé del Barcellona. Ultimi giorni di mercato che si preannunciano infuocati anche in casa bianconera.

"Cairo, ci siamo" - Il magnate Pupi D'Angieri, ambasciatore in Italia per gli affari esteri del Belize, esce allo scoperto per il Torino: "Sono juventino, ma il mio soprannome è Pupi in onore del nonno granata. Per fare una grande squadra servono tanti soldi. Mi interessa il business stadio". Ora resta da vedere la disponibilità di Urbano Cairo ad aprire le trattative.

Covid, oggi si decide per Genoa-Torino - Resta in bilico il match tra Genoa e Torino, valevole per la terza giornata di Serie A: le numerose positività trovate nel gruppo squadra rossoblu potrebbero portare al rinvio del match con i granata, ma la decisione finale verrà presa solo oggi. Da valutare anche il match tra Juventus e Napoli. Nel frattempo il patron azzurro Aurelio De Laurentiis è tornato ad essere negativo.