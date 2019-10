© foto di Mattia Verdorale

"Juve come te non c'è nessuno". Questo il titolo d'apertura che si prende la prima pagina del quotidiano Tuttosport che analizza l'andamento della Juve paragonato a quelle delle big europee: "Unica big europea imbattuta tra campionato e coppe. Tutte le grandi rivali in Champions hanno perso almeno una volta: dal Liverpool al City, dal Psg al Bayern, dal Real al Barcellona. Bianconeri mai sconfitti e con importanti margini di miglioramento".

Milan sotto accusa - Spazio in taglio laterale al cambio di panchina in casa Milan. La società finisce sotto accusa. Il piano b non piace ai tifosi rossoneri con l'arrivo di Pioli che non è stato preso benissimo dal tifo.