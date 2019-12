L'apertura di Tuttosport: "Juve d'oro"

© foto di stefano tedeschi

Ieri sera è andato in scena il Gran Galà del calcio AIC, con la Juventus che ha fatto incetta di riconoscimenti, così l'edizione odierna di Tuttosport titola: "Juve d'oro". Ronaldo premiato miglior giocatore della passata stagione, con altri tre bianconeri che sono finiti nella top 11: Cancelo, Chiellini e Pjanic. Premiate anche sei ragazze della Juventus femminile, mentre tra i tecnici il migliore è stato Gian Piero Gasperini.



Inter- Lautaro, pericolo clausola - In casa nerazzurra si godono l'esplosione del bomber argentino classe 1997, ma su di lui possono piombare le big del calcio europeo, con il Barcellona in prima fila. Al momento per l'attaccante dell'Inter è prevista una clausola di 111 milioni: un prezzo alto, ma non così elevato se le sue prestazioni dovessero continuare ad essere ad altissimo livello. Il Barcellona potrebbe averlo scelto come erede di Luis Suarez.

Toro: 113 anni. Festa senza invitati - Taglio laterale dedicato al Torino che oggi compie 113 anni, ma che festeggerà con un allenamento senza i suoi tifosi. Come ormai di consueto nelle ultime settimane il Torino si blinda all'interno del Filadelfia e non permette ai tifosi di partecipare nemmeno al primo allenamento settimanale. Scatta l'ira dei tifosi che chiedono un dialogo.