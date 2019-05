L'apertura di Tuttosport: "Juve dove vai se Allegri non ce l'hai?"

© foto di Alessio Del Lungo

"Juve dove vai se Allegri non ce l'hai?". Questo il titolo di apertura dii Tuttosport in edicola questa mattina sul futuro del tecnico toscano. Fra le riflessioni di Agnelli e i dubbi di Max - si legge - un'altra giornata è trascorsa senza il fatidico incontro che deciderà il futuro della panchina. Molti i nomi dei possibili sostituti (Conte, Guardiola, Sarri, Deschamps, Pochettino), ma per chiunque sarà difficilissimo ripetere i risultati degli ultimi 5 anni.

Fame Toro - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio in prima pagina, in taglio laterale, alla squadra granata con il titolo: "Al Fila la pace è alla griglia". Sirigu e Rincon: lite e abbracci. I due avevano avuto un battibecco negli scorsi giorni durante un allenamento, ma adesso tutto è risolto e Mazzarri può tornare a sorridere.

Europa League - "Chelsea-Arsenal derby d'Europa". Questo il titolo con cui in taglio laterale il giornale di questa mattina dedica spazio alle partite di ieri sera. Sarri avanti ai calci di rigore, altra finale tutta inglese dopo quella di Champions League.