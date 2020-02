L'apertura di Tuttosport: "Juve-Dybala 2025"

© foto di Alessio Del Lungo

"Juve-Dybala 2025". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in prima pagina questa mattina. I bianconeri e la Joya al lavoro per il prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel 2022. L'argentino - si legge - chiede 10 milioni di euro a stagione, il club è fermamente intenzionato a trattenerlo.

Torino - I granata trovano spazio nella prima pagina del quotidiano quest'oggi nel taglio basso con il titolo seguente: "I segreti di Longo". Intervista a Giuseppe Vives, allenato da lui a Vercelli: "Mi ha chiesto di raggiungerlo. Ho dovuto dire di no. Con lui il Toro uscirà dal tunnel".

Georgina Rodriguez - "Incanta Sanremo". Con questo titolo la fidanzata del fuoriclasse della Juventus, Cristiano Ronaldo, trova spazio in prima pagina nel taglio basso questa mattina del giornale. Tanti momenti divertenti con il conduttore Amadeus, tifosissimo dell'Inter.

Inter-Milan - Nella settimana della stracittadina di Milano c'è spazio per i nerazzurri ed i rossoneri nella prima pagina del giornale nel taglio basso con il titolo seguente: "Un derby da Oscar". La grande sfida - si legge - prima del galà di Los Angeles.

Roma - C'è spazio anche per i giallorossi nella prima pagina del quotidiano questa mattina nel taglio basso con il titolo seguente: "Stasera sfida al Bologna: tutti i dubbi di Fonseca". La sconfitta con il Sassuolo è una ferita ancora aperta per il tecnico che spera di iniziare a dimenticarla con i 3 punti contro i rossoblù.