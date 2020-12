L'apertura di Tuttosport: "Juve e CR7 spettacolo!"

"Juve e CR7 spettacolo!". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. La formazione bianconera ha superato 4-0 il Parma al "Tardini" nell'anticipo del sabato sera. A segno Ronaldo con una doppietta, Kulusevski e Morata. Adesso la classifica per gli uomini di Andrea Pirlo è importante con la vetta rappresentata dal Milan che dista solo un punto.

Rossoneri in campo alle 15 - Adesso spetta al Milan rispondere ai bianconeri. I rossoneri di Stefano Pioli, senza Rebic infortunato, scenderanno in campo alle 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "Milan a pezzi. Ko anche Rebic".

Lo Spezia per l'Inter - Alle 15 sarà anche la volta dell'Inter. La squadra di Antonio Conte scenderà in campo a San Siro contro lo Spezia di Vincenzo Italiano, fra le note liete di questo inizio di stagione. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "Inter e Lukaku da sorpasso".

Orgoglio Toro - "Giampaolo: 'Maglia da onorare, fuori tutto'". Questo il titolo dedicato al Torino. La formazione granata di Marco Giampaolo cerca i punti necessari per uscire fuori dalla crisi. L'occasione si propone oggi alle 12.30 quando al "Grande Torino" arriverà il Bologna di Sinisa Mihajlovic.