L'apertura di Tuttosport: "Juve-Haaland 100 milioni!"

© foto di Alessio Del Lungo

"Juve-Haaland 100 milioni!". Questo il titolo d'apertura di Tuttosport in edicola questa mattina. Scatta l'asta per il bomber norvegese con il Salisburgo che ha comunque una richiesta di base alta: si annuncia una grande sfida fra i bianconeri, il Real Madrid e il Manchester United. Anche Sandro Tonali - si legge - nella lista di Fabio Paratici.

Torino - Momento non facile per i granata quello attuale e il quotidiano dedica alla squadra di Mazzarri uno spazio nel taglio alto della sua prima pagina questa mattina con il titolo che riporta le parole rivolte dal tecnico al Filadelfia ai contestatori: "Ho la coscienza pulita". Grosso nuovo allenatore del Brescia, sabato rivale del Toro.

Napoli - "De Laurentiis - Ancelotti, si alza la tensione". Questo il titolo dedicato agli azzurri nel taglio laterale della prima pagina del giornale questa mattina. La squadra in ritiro fino alla gara con il Genoa indipendentemente dal risultato della gara contro il Salisburgo. Il tecnico non ci sta: "Non sono d'accordo, ma rispetto la decisione del club".

Inter - Spazio anche per la squadra di Conte nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano questa mattina con il titolo seguente: "Nerazzurri d'assalto". Alle 21:00 a Dortmund spareggio per gli ottavi di finale con il tecnico che ha la tentazione di schierare il rientrante Stefano Sensi dall'inizio.

Sampdoria - Nel taglio laterale viene riservato uno spazio per i blucerchiati che agganciano il Genoa dopo la vittoria contro la SPAL firmata da Gianluca Caprari. Questo il titolo utilizzato: "Colpo salvezza". Prima vittoria per Ranieri.

Razzismo - Piccolo spazio anche per questa tematica nel taglio basso del giornale con le parole di Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente dllea Ferrari: "Io sto con Balotelli". L'ex Inter ha domenica scorsa scagliato il pallone contro i sostenitori dell'Hellas Verona, rei di averlo beccato con cori discriminatori.