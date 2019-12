L'apertura di Tuttosport: "Juve, Haaland si prende così!"

© foto di Alessio Del Lungo

"Juve, Haaland si prende così!". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina. I bianconeri accelerano per il giovane bomber norvegese del Salisburgo: nuovi contatti, si tratta di un affare da 30 milioni. Il ruolo di Raiola e i possibili agguati della concorrenza. Mandzukic intanto saluta con un addio amaro. De Ligt ha voglia di restare.

Milan - "Sorridi! Ibra ha detto sì". Questo il titolo che trova spazio nel taglio alto del quotidiano in prima pagina questa mattina. Contratto di 6 mesi con rinnovo automatico se Zlatan raggiungerà alcuni obiettivi personali. Non c'è la clausola Champions.

Torino - Spazio anche per i granata nel taglio laterale della prima pagina del giornale questa mattina con il titolo seguente: "Autogol Cairo". Tifosi furiosi per il messaggio di Natale. Adesso basta con le parole, serve passare ai fatti.

Inter - Trovano spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano questa mattina anche gli uomini di Antonio Conte con questo titolo: "Mosse nerazzurre". Ballano 8 milioni con il Barcellona per Vidal, per il quale si tratta ad oltranza. L'alternativa è Nandez del Cagliari.

Genoa - Nel taglio basso della prima pagina del giornale questa mattina trovano spazio anche i rossoblù con il titolo seguente: "Caos panchina, adesso c'è Nicola in pole". Tanti rifiuti per la squadra di Preziosi con gli allenatori che probabilmente non se la sentono di rischiare di far male in una situazione non facile.

Ancelotti - "Vai Everton!". L'ex tecnico del Napoli vince 1-0 al debutto e dichiara: "Qui ho trovato una famiglia". Il ol che ha piegato il Burnley lo ha segnato Calvert-Lewin all'80'. Toffees adesso al 13° posto e fuori dalla zona retrocessione.