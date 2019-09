L'apertura di Tuttosport: "Juve, Higuain il colpo" e "Toro, preso Verdi"

© foto di Alessio Del Lungo

"Juve, il colpo Higuain" e "Toro, preso Verdi finalmente!". Questi i titoli di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sui bianconeri ed i granata. Niente affari in entrata ed in uscita ulteriori nell'ultimo giorno di mercato per la squadra di Sarri, ma Pirlo non ha dubbi: "Il Pipita è il partner ideale di Ronaldo. E poi ora indossa la maglia numero 21". Oggi Chiellini operato a Innsbruck. Dopo due mesi di fila intanto Cairo ha definito con De Laurentiis l'operazione per l'arrivo dell'attaccante che Mazzarri voleva per aumentare la qualità della squadra. Accordo chiuso sulla base di 25 milioni fra prestito e riscatto.

Mercato Serie A - Immediatamente sotto al titolo principale la prima pagina del quotidiano dedica spazio alle altre operazioni dell'ultimo giorno: spiccano la cessione temporanea di Icardi al Paris Saint Germain, i colpi della Roma come Mkhitaryan e Kalinic e l'affare Rebic del Milan. La Fiorentina conclude con gli arrivi di Pedro e Ghezzal mentre la Sampdoria ed il Brescia si assicurano rispettivamente Rigoni e Matri.

Gaetano Scirea - Nel taglio basso della prima pagina del giornale di questa mattina c'è spazio anche per il 30esimo anniversario dalla scomparsa dell'ex giocatore di Atalanta e Juventus con il seguente titolo: "Per sempre nel cuore".

Inter - Sempre nel taglio basso della prima pagina del quotidiano di questa mattina c'è spazio anche per i nerazzurri con le parole di Romelu Lukaku affidate al proprio account Instagram dopo gli insulti di Cagliari: "Uniti contro il razzismo". Questo l'appello del numero 9 belga autore di 2 gol nelle prime 2 partite di campionato.