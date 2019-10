L'apertura di TuttoSport: "Juve i conti per Mbappé"

"Juve i conti per Mbappé". Così titola in prima pagina l'edizione odierna di TuttoSport sui bianconeri. Dopo l'aumento di capitale, infatti, la società bianconera studia come arrivare all'asso del PSG. Operazione da 380 milioni di euro complessivi in 5 anni. Intanto grazie a mister Maurizio Sarri La Rosa attuale si è rivalutata di 137 milioni. Alle 15, in campo contro il Lecce, Cristiano Ronaldo resterà a riposo.