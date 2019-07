L'apertura di Tuttosport: "Juve-Icardi, l'Inter ha fretta"

"Juve-Icardi, l'Inter ha fretta": questo è il titolo di apertura dell'edizione di oggi di Tuttosport. Trattativa dunque in atto tra Juventus e Inter, che potrebbe portare Mauro Icardi ai bianconeri. I nerazzurri hanno fretta di chiudere, per poi andare all'assalto di Romelu Lukaku. L'argentino in Italia vorrebbe solo la Signora, che quindi ne può approfittare. Paratici, tuttavia, vorrebbe concludere prima l'affare De Ligt.

Veretout, scatto Milan - Nel taglio alto si parla anche di Milan, con i rossoneri che si sarebbero inseriti nella corsa al francese della Fiorentina, Jordan Veretout. Il Diavolo vorrebbe soffiare il giocatore al Napoli, da diversi mesi sul centrocampista ma che ancora non è riuscito a chiudere la trattativa. Ai viola, tra l'altro, potrebbe andare Lucas Biglia, giocatore molto gradito ai toscani.

Verdi, il Toro stringe - In taglio alto c'è spazio anche per il Torino, con i granata che stanno spingendo per arrivare a Simone Verdi. Il fantasista è infatti in uscita dal Napoli. Per la squadra allenata da Mazzarri l'obiettivo è di chiudere la trattativa il prima possibile, in modo da vestire il giocatore di granata prima dell'inizio del ritiro.