L'apertura di Tuttosport: "Juve, il colpo è Chiellini!"

© foto di Alessio Del Lungo

"Juve, il colpo è Chiellini!". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina. Sarri confida felice: il recupero del capitano procede speditamente con vista su Inter e Lione. Stasera la sfida di Coppa Italia contro l'Udinese. Il tecnico va a caccia dei quarti di finale ed esalta Cristiano Ronaldo: "Vive un momento straordinario".

Inter - C'è spazio per i nerazzurri nel taglio alto della prima pagina del quotidiano questa mattina con il titolo seguente: "Scatenata!". Cagliari travolto a San Siro: Conte ai quarti di Coppa Italia. Missione compiuta: 4-1 con doppietta di Lukaku, a segno dopo 21 secondi, gol di Borja Valero, Ranocchia e Oliva. Mercato: è fatta per lo scambio Politano-Spinazzola. Eriksen più vicino, via libera per Giroud.

Atalanta - "Dea a Firenze con Caldara". Questo il titolo che trova spazio nel taglio laterale della prima pagina del giornale questa mattina sulla squadra di Gasperini che sfiderà i viola negli ottavi di finale quest'oggi al Franchi alle 15:00. Iachini si appella ai tifosi per cercare di compiere un'impresa.

Coppa Italia - Nella giornata di ieri sono stati due gli incontri oltre all'Inter per il trofeo nazionale che trova spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano con questo titolo: "Sorrisi Napoli, valanga Lazio". Azzurri vincenti al San Paolo sul Perugia con due rigori di Insigne, i biancocelesti battono 4-0 la Cremonese: a segno Patric, Parolo, Immobile (rigore) e Bastos.

Milan - "Piatek, ultima chance". Questo il titolo del giornale nel taglio laterale della prima pagina sui rossoneri. L'attaccante polacco sarà titolare nella sfida che vedrà opposta la squadra di Pioli alla SPAL di Semplici. L'attaccante non può fallire viste le numerosi prestazioni deludenti di questa stagione.

Torino - Trovano spazio anche i granata nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano questa mattina con questo titolo: "Verdi chiede scusa". L'ex Napoli e Bologna ha avuto un chiarimento con Mazzarri e si è reso conto dell'errore che ha fatto tornando sui suoi passi.