L'apertura di Tuttosport: "Juve, incubo Conte"

"Juve, incubo Conte". L'apertura odierna di Tuttosport è dedicata alla lotta Scudetto: per l'Inter sembra essersi riaperto un piccolo spiraglio, e la Juventus trema. Con i nerazzurri a -6, lo spettro di una rimonta firmata dall'ex bandiera scuote i bianconeri. Fra Paratici e Marotta il duello si scalda anche per Dzeko e Zaniolo. Mark Iuliano: "Per lo Scudetto attenti anche all'Atalanta".

Sirene di mercato per Belotti - Il taglio alto è dedicato al centravanti del Torino: "Occhio, Cairo: c'è la corsa al Gallo", titola il quotidiano. Lo splendido momento di forma che sta vivendo l'attaccante richiama l'interesse di diversi club, in Italia e all'estero. Dallo United all'Inter, tutti lo vogliono. Il Toro non può perderlo, ma urgono il rinnovo del contratto e la garanzia di una squadra all'altezza.

Inter, polemiche sulla seconda maglia - "Inter, no: la tovaglia no!". Di spalla Tuttosport pone l'accento sulla pessima accoglienza ricevuta dalla nuova seconda maglia dell'Inter, le cui prime immagini sono trapelate nelle ultime ore. Dopo le strisce a zig-zag della prima divisa, la trama a linee orizzontali e verticali non è andata giù a molti tifosi nerazzurri, che l'hanno paragonata ad una tovaglia.