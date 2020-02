vedi letture

L'apertura di Tuttosport: "Juve-Inter a porte chiuse?"

"Juve-Inter a porte chiuse?". Questo il titolo che Tuttosport dedica all'emergenza Coronavirus dopo il rinvio di quattro partite di Serie A in questo turno di campionato: "Lo sport si ferma anche in Piemonte dopo lo stop in Lombardia e Veneto. Confermato per ora il match di Champions dei bianconeri a Lione, si attende una decisione per la sfida scudetto di domenica".

Il Toro blocca l'attività del vivaio - Spazio in taglio basso ai granata i quali per l'emergenza Coronavirus hanno chiuse le porte del Filadelfia con il club che ha diffuso una circolare a tutti i giocatori. Serve norme igieniche per tutti i tesserati. Ieri la partitella improvvisata e l'ironia dei tifosi.

Ciro 27, Lazio che forza a Marassi - Spazio alla vittoria dei biancocelesti con i rossoblù di Nicola per 3-2. A segno sempre Ciro Immobile, sempre più capocannoniere di questo campionato con la bellezza di 27 reti segnate.