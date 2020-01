L'apertura di Tuttosport: "Juve-Inter: Chong!"

© foto di stefano tedeschi

Si profila un nuovo duello sul mercato tra Inter e Juventus, secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, che titola: "Juve-Inter: Chong!". Le due big italiane sono pronte a contendersi il gioiellino del Manchester United classe 1999. L'esterno olandese andrà in scadenza a giugno, e i dirigenti nerazzurri hanno già incontrato l'entourage del ragazzo un paio di volte, portandosi in pole position. Ma il giocatore interessa molto anche alla Juventus, e non sono esclusi rilanci.

Filadelfia, la regione stana Cairo - Secca risposta da parte della regione Piemonte al presidente del Torino Urbano Cairo sulla questione museo al Filadelfia: "Siamo pronti a fare il museo, incontriamoci al più presto". Questo dopo che il presidente granata aveva imputato alla regione i motivi dei ritardi sull'inizio dei lavori, ma la giunta prosegue: "Noi siamo pronti ad iniziare e a stanziare qualche centinaia di migliaia di euro, lui non sappiamo".

Ringhio Napoli, Lazio eliminata - Arriva la sconfitta per la Lazio di Simone Inzaghi nei quarti di finale di Coppa Italia, con il Napoli che si impone per 1 a 0 grazie alla rete del capitano azzurro Lorenzo Insigne dopo due soli minuti di gioco. Succede tanto nella prima frazione, quando dopo la rete del Napoli Immobile sbaglia un rigore ed Hysai e Lucas Leiva si fanno espellere dal direttore di gara. Nella seconda frazione tante occasioni, con pali e traverse, ma il risultato non cambia e Ringhio Gattuso passa in semifinale.