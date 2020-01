"Juve, l'Inter fa più paura". Si apre così l'edizione odierna di Tuttosport in riferimento ai rinforzi dell'Inter derivanti dal mercato: "Dopo Eriksen, Young e Moses, i nerazzurri tornano alla carica per Giroud, che completerebbe un mercato di alto livello in grado di ridurre il gap rispetto ai campioni".

Alle 20 chiude il mercato: gli affari finali - Spazio in taglio alto naturalmente al calciomercato che stasera si concluderà Ecco alcune operazioni che sono in dirittura d'arrivo e si completeranno nella giornata odierna: la Juve sta cedendo Emre Can al Dortmund e Pjaca all'Anderlecht, i viola sono sempre più vicini a prendere Criscito, il Milan su Saelemaekers e Robinson, l'Atalanta ha preso Tameze.