L'apertura di Tuttosport: "Juve-Lukaku via libera"

© foto di Mattia Verdorale

"Juve-Lukaku via libera". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport questa mattina in edicola. Sta prendendo forma sempre più lo scambio di mercato tra United e Juventus che vede protagonisti Dybala e Lukaku: "Emissari dell'argentino a Manchester. La valutazione di 100 milioni spianerebbe la strada all'arrivo del belga, con lo United che aggiungerebbe un conguaglio di 15. Kean all'Everton per 28 milioni più bonus".

Mercato Torino - "Verdi al Toro, ingaggio da top". Spazio in taglio alto all'obiettivo numero uno per quanto riguarda i granata di Urbano Cairo che hanno individuato un Simone Verdi il profilo giusto per disputare questa stagione con l'Europa League: "Dieci milioni in 5 anni. Oggi partenza per Debrecen, Mazzarri perde anche Lyano e Lukic dopo Iago".