L'apertura di Tuttosport: "Juve: Marotta, proprio tu?"

"Juve: Marotta, proprio tu?". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina. Il club bianconero - si legge - furioso per le prese di posizione del suo ex dirigente, oggi all'Inter. Anche la Lega attacca l'ad nerazzurro. Coppa Italia: mercoledì Juventus-Milan a porte semiaperte.

Atalanta - Nel taglio alto della prima pagina del quotidiano c'è spazio per i nerazzurri con questo titolo: "70x25: Dea boom!". La squadra di Gasperini scatenata, ne fa 7 a Lecce e incrementa il fantastico bottino stagionale: settanta gol in venticinque partite. La Roma mantiene le distanze dai bergamaschi vincendo 4-3 a Cagliari.

Serie A - "Ipotesi: Juve-Inter e le altre 5 gare, recupero 8-9 marzo". Questo il titolo che il giornale dedica nel taglio laterale della prima pagina questa mattina sul nostro campionato. La Lega di A sta cercando una soluzione per fronteggiare l'emergenza Coronavirus ed allo stesso tempo non compromettere il torneo.

Torino - Spazio anche per i granata nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Longo: servono mosse choc!". Riaprono le porte al Filadelfia, ma la squadra deve ritrovare punti per uscire dal brutto momento che sta vivendo. Il tecnico deve cercare di dare una svolta.