Tuttosport in edicola questa mattina dedica la propria prima pagina alla Supercoppa Italiana fra Juventus e Lazio in programma questo pomeriggio. Sarri punge Allegri: "Questa Juve mi diverte. Le tattiche sono cavolate? Speriamo che i presidente non se ne accorgano". Inzaghi risponde: "Siamo alla pari con la Juve, sappiamo come batterli".

Lukaku-Esposito, Natale in vetta - Festa Inter, Juve agganciata. Doppietta del belga, che lascia il rigore del 3-0 al diciassettenne talento. Genoa ultimo: Motta verso l'esonero, in arrivo Lopez.

Sprofondo Toro - Il Torino cade in casa con la SPAL. Segna subito Rincon, poi il disastro. La squadra di Semplici rimonta con Strefezza e Petagna. Cairo e Mazzarri contestati, voci su Nicola.