L'apertura di Tuttosport: "Juve-Napoli più di una finale"

"Juve-Napoli più di una finale". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in riferimento alle due finaliste della Coppa Italia: "La sfida di mercoledì sera a Roma non vale solo per l'assegnazione del trofeo. Il tecnico bianconero cerca il suo primo titolo in Italia. Possibile incontro con De Laurentiis per il polacco Milik".

Inter, Conte bilancio stile Spalletti - Spazio in taglio laterale ai nerazzurri di Antonio Conte. Dopo essere stati eliminati dalla Coppa Italia il giornale prova a tirare le somme dell'era Conte. Il bilancio è simile a quello di Luciano Spalletti.