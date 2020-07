L'apertura di Tuttosport: "Juve, notte dal dentista"

vedi letture

"Juve, notte dal dentista". L'apertura odierna di Tuttosport è dedicata alla supersfida tra i bianconeri e l'Atalanta, in programma a Torino questa sera alle 21:45. Sarri cita Guardiola: "Giocare contro la Dea rischia di farti male". In ballo un pezzo di Scudetto: Gasp può andare a -6.

Derby d'Italia per Zaniolo - In taglio alto c'è spazio per qualche intreccio di mercato tra Juve e Inter: "Zaniolo, ora è Juve-Inter!", scrive il quotidiano. Che poi avanza un'ipotesi per la panchina dei nerazzurri: "Conte, l'ombra di Allegri". In caso di addio del tecnico leccese, potrebbe essere l'ex bianconero a sostituirlo. Intanto l'implacabile Ibra martella Gazidis: "Non mi riconosco in questo Milan".

Sorteggio Champions - Di spalla il quotidiano mette in evidenza i verdetti determinati ieri dall'urna di Nyon: "Sarri e Ringhio, è dura. Gasp sfida Neymar-Icardi". In caso di passaggio del turno, la Juventus affronterebbe ai quarti la vincente di City-Real Madrid, mentre ci sarebbe una tra Chelsea e Bayern - con i bavaresi che hanno di fatto ipotecato la qualificazione all'andata - ad attendere il Napoli. L'Atalanta affronterà invece il PSG.