L'apertura di Tuttosport: "Juve, notte sorpasso"

"Juve, notte sorpasso": questo il titolo d'apertura di Tuttosport in edicola oggi. Ieri lo 0-0 tra Inter e Roma, stasera l'altra grande sfida di giornata tra Lazio e Juventus. I bianconeri, vincendo, possono tornare in vetta al campionato ma dovranno vedersela contro i biancocelesti, reduci da 6 vittorie consecutive. Ronaldo ha una grande voglia di rivalsa dopo il Pallone d'Oro a Leo Messi.

Casa Napoli - "Bivio Ancelotti, Gattuso aspetta". Nonostante le rassicurazioni di De Laurentiis, il tecnico sarebbe a rischio. Oggi alle 18 la sfida in casa dell'Udinese che potrebbe essere decisiva per il futuro dell'allenatore.

Il Toro - Di spalla c'è spazio anche per il Toro, atteso dalla gara contro la Fiorentina (domani). "Emergenza Toro, ko anche Lukic". Ancora problemi per Walter Mazzarri che dovrà far fronte a numerose assenze in vista della partita di domani contro i viola. Anche il centrocampista Lukic è finito ko e non sarà a disposizione.

La Dea - "Gasp si gioca la carta Muriel". Duvan Zapata è a Siviglia per curarsi dall'infortunio, Gasperini punta tutto su Luis Muriel: "Abbiamo bisogno del miglior Muriel, l'assenza di Zapata si è prolungata molto. Abbiamo un po' mascherato l'assenza, un po' l'abbiamo pagata, tutti dobbiamo dare qualcosa in più" le parole del tecnico alla vigilia del match contro il Verona del suo allievo Juric.