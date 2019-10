L'apertura di Tuttosport: "Juve nuova era"

© foto di Mattia Verdorale

Doppio titolo d'apertura nella prima pagina del quotidiano Tuttosport odierno. "Juve nuova era" in taglio alto fa riferimento all'aumento di capitale di 300 milioni per i bianconeri: "Oggi assemblea straordinaria dei soci: è una giornata storica per la società bianconera che attende la rettifica di un'operazione fondamentale per rendere il club ancora più solido a livello economico proiettandolo definitivamente fra i top del calcio mondiale".

Champions League - L'altro spazio in copertina non se lo poteva che prendere l'Inter con il titolo "Inter, sì!" i nerazzurri si rilanciano in Europa. Steso il Dortmund 2-0 con Lautaro e Candreva. Bel debutto del classe 2002 Sebastiano Esposito.