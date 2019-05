L'apertura di Tuttosport: "Juve, occhio alla Zarina"

© foto di Daniel Uccellierii

"Juve, occhio alla Zarina", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina di Tuttosport. Settimana decisiva per Sarri: mercoledì la finale di Europa League, poi il tecnico definirà il suo futuro con il Chelsea. Determinante il ruolo di Marina Granovskaia, lady di ferro del club di Abramovich. Oggi a Marassi l'ultima di Allegri: senza Ronaldo.

L'ultima di campionato

Il quotidiano sportivo dedica spazio anche all'ultima giornata di serie A, con ancora molti verdetti in sospeso: "La notte del giudizio", si legge in taglio alto". Atalanta, Inter, Milan e Roma per l'Europa. Empoli, Fiorentina e Genoa per la salvezza. E all'Olimpico brividi per il saluto del popolo giallorosso a capitan De Rossi.