L'apertura di Tuttosport: "Juve: prendi il bomber"

"Juve: prendi il bomber". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il riferimento è alla sconfitta dei bianconeri contro l'Atletico Madrid per 2-1, dove la squadra di Sarri ha calciato 27 volte verso la porta dei Colchoneros riuscendo a gonfiare la rete in un'occasione con Khedira.

Mercato Inter - In taglio alto invece c'è il mercato dell'Inter che sta decollando. I nerazzurri di Antonio Conte stanno per chiudere la cessione di Ivan Perisic al Bayern Monaco e l'acquisto di Edin Dzeko dalla Roma. Questo il titolo: "Perisic al Bayern, Dzeko si fa".

Torino blinda Bonifazi - "Bonifazi: ora è blindato. Al Toro serve per l'Europa". Questo il titolo dedicato alla formazione granata che sta affrontando i turni preliminari di Europa League. Il difensore, che piace molto sul mercato, dovrebbe restare alla corte di Walter Mazzarri.

Il Milan si muove per Rebic - "Idea Milan. Ecco Rebic, chiesti 40 milioni". E', infine, il titolo che viene dedicato alla squadra allenata da Marco Giampaolo, intenta a rinforzarsi in vista della prossima stagione.