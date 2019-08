© foto di Mattia Verdorale

"Juve preso Danilo". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamani. Il quotidiano dedica spazio all'acquisto del terzino destro brasiliano da parte dei bianconeri: "Affare fatto con il Manchester di Guardiola: alla Juve, nello scambio, va anche un conguaglio economico di 28 milioni. L'esterno brasiliano arriva oggi a Torino per sostenere subito le visite mediche".

Mercato rossonero - "Mosse Milan". Spazio in taglio laterale al mercato della squadra di Giampaolo: "Tra presente e futuro con Correa e Pellegri". In uscita restano in sospeso Suso e Kessie.