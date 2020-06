L'apertura di Tuttosport: "Juve-Roma, uomini d'oro"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport apre con il titolo: "Juve-Roma, uomini d'oro". Le difficoltà incontrate da James Pallotta nel vendere la quota di maggioranza del club giallorosso, potrebbero spingere il presidente americano a cessioni eccellenti per monetizzare, che potrebbero sfociare in diverse trattative con la Juventus. Bernardeschi e Zaniolo gli indiziati principali per un primo scambio.

Ciao Francesca, coraggio Rino - Il mondo del calcio in generale si stringe attorno a Rino Gattuso per la prematura scomparsa della sorella, e così fa anche l'edizione odierna di Tuttosport in taglio alto. Francesca Gattuso si è spenta ieri dopo una lunga malattia, all'età di 37 anni. La notizia è arrivata al tecnico del Napoli poco prima dell'allenamento di ieri mattina. Dallo scorso febbraio era ricoverata per l'aggravarsi del diabete aggressivo che da anni la tormentava.

Lo sport unito per George Floyd - Sono giorni di scontri negli Stati Uniti, dopo l'uccisione di George Floyd, così ieri è stato lanciato l'hashtag #blackoutTuesday, contro il razzismo. Si sono unite diverse società italiane, e sono arrivati messaggi di solidarietà da tutto il mondo sportivo in generale. In Premier League tante le formazioni che hanno posato in ginocchio, mentre in Bundesliga monta la polemica per le possibili sanzioni vista la norma che impone ai calciatori di non diffondere in campo slogan, messaggi o immagini di carattere politico o religioso.