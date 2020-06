L'apertura di Tuttosport: "Juve, Sarri: non decido io!"

"Juve, Sarri: non decido io!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamani dopo le parole del tecnico della Juve in conferenza stampa: "Clamorosa confessione del tecnico: contro il Napoli avrei voluto CR7 centravanti ma lui, Dybalal e Douglas hanno scelto Paulo. Stasera al Dall'Ara vietato sbagliare".

Lukaku per Floyd, la Dea per Bergamo - Spazio in taglio alto alle vittorie di Atalanta e Inter. Quest'ultimi soffrono con la Samp (2-1), il belga torna al gol e omaggia il cittadino afroamericano vittima del razzismo. Conte a -6 dalla Juve. L'Atalanta travolge il Sassuolo (4-1) e consolida il quarto posto. Zapata super: doppietta".